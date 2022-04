Neonato in pericolo di vita. Volo speciale da Reggio a Taormina

il caso

REGGIO CALABRIA Un neonato di appena un giorno di vita, in pericolo per una grave patologia neonatale, è stato trasportato nella notte da Reggio Calabria a Taormina per ricevere le cure necessarie. Lo rende noto l’Aeronautica militare, che ha effettuato il trasporto in elicottero.

Il neonato è stato portato dagli ospedali riuniti Riuniti “Bianchi-Melacrino” di Reggio Calabria all’ospedale San Vincenzo di Taormina. A intervenire, un equipaggio dell’82° Centro C.s.a.r. (Combat search and rescue) del 15° Stormo, con sede a Trapani. L’equipaggio militare e l’equipe medica – si legge in una nota dell’Aeronautica – si sono attivati per garantire le attività necessarie per trasportare con l’elicottero il neonato

a bordo di una barella.