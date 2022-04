Provincia di Cosenza, in servizio quattro nuovi dirigenti

gli incarichi

COSENZA Hanno preso servizio oggi alla Provincia di Cosenza i quattro nuovi dirigenti nominati dalla Presidente Rosaria Succurro, ai sensi della vigente versione dell’art. 110 del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000). Si tratta dell’Ing. Giovanni Amelio, al quale è stato affidato l’incarico per l’avvio delle attività relative ai progetti del Pnrr e ad interim il Settore Edilizia; dell’Avv. Giovanni De Rose, che ha ottenuto l’incarico della direzione del Settore Relazioni Interistituzionali e ad interim il Settore Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali; del dott. Giuseppe Meranda, già Funzionario dell’Ente, al quale è stato conferito l’incarico della direzione del Settore Bilancio e Patrimonio; dell’Ing. Gianluca Morrone, al quale è andato l’incarico di direzione del Settore Viabilità e ad interim i Settori Trasporti, Datore di Lavoro e Pianificazione territoriale.

I citati incarichi a contratto sono stati conferiti a seguito di selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.

«Sono arrivata alla scelta dei nuovi dirigenti attraverso un’attenta selezione fra le domande pervenute, scegliendo sulla base dell’esperienza e della professionalità di ciascuno», ha sottolineato la Presidente Succurro, aggiungendo che «sia Meranda che Morrone si sono fatti apprezzare, da Funzionari dell’Ente, per professionalità e competenza; Giovanni De Rose unisce l’esperienza di direzione sia nella stessa Provincia e per le stesse Relazioni Interistituzionali e Assistenza agli Enti Locali, sia nella città bruzia e non ultimo al Ministero della Giustizia; Giovanni Amelio vanta un curriculum di consistente spessore e comprovata esperienza su attività e progetti inerenti la gestione di Fondi europei e quindi del Pnrr».

I quattro nuovi dirigenti, il cui incarico a tempo determinato scadrà al termine del mandato della Presidente Rosaria Succurro, hanno già avuto modo questa mattina di avere un primo incontro con il personale, in occasione degli auguri pasquali che la Presidente della Provincia ha voluto porgere ai dipendenti nella Sala delle Adunanze dell’Ente.