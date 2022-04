Pasquetta di perturbazioni sparse in gran parte della Calabria

meteo

CATANZARO Pasqua e Pasquetta all’insegna delle perturbazioni sono quelle vissute fin dalle prime ore del 17 aprile in Calabria. Cieli coperti e rovesci sparsi in quasi tutta la regione anche nella mattinata del Lunedì dell’angelo. Bel tempo al Nord, mentre al Centro e al Sud, specialmente nella prima parte del giorno, l’atmosfera risulterà ancora un po’ agitata in particolare tra la Calabria e il Nord della Sicilia. Atteso un graduale miglioramento nel pomeriggio. In generale previste temperature in lieve calo rispetto agli ultimi giorni sebbene, già verso la conclusione di queste festività si dovrebbe tornare a riapprezzare un clima primaverile. Martedì 19, infatti, è previsto un cielo soleggiato per gran parte del Paese e con temperature in nuova e generale ripresa sebbene la stabilità atmosferica potrebbe farsi ancora attendere qualche settimana.