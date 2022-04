Multiutility acqua e rifiuti, Limardo: bene Occhiuto, un deciso passo in avanti

il dibattito

VIBO VALENTIA “Un plauso convinto all’azione forte e decisa del governatore Occhiuto che ha prodotto in poco tempo un risultato rincorso da anni. L’istituzione della multiutility per la gestione dei servizi pubblici locali dell’ambiente costituisce un deciso passo in avanti in un settore nevralgico che in questi anni ha messo in ginocchio il sistema degli enti locali”. Lo afferma il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo. “Il varo di questo nuovo soggetto nel campo dei rifiuti e del servizio idrico integrato – prosegue Limardo – non può non essere salutato favorevolmente dagli amministratori locali alle prese quotidianamente con le problematiche del conferimento dei rifiuti , stante l’atavica carenza di impianti, e relativi costi oltre al mancato ammodernamento delle reti idriche di adduzione e distribuzione dell’acqua che comportano continui disservizi all’utenza talvolta gravi come nel recente passato. Per non parlare ,poi, degli impianti di depurazione la cui corretta funzionalità è una condizione imprenscindibile per una regione come la nostra vocata al turismo. Ecco quindi – sostiene il sindaco di Vibo Valentia – che una scelta coraggiosa, dopo anni di inerzia, non può non essere sostenuta e avallata da chi, come me, quotidianamente è alle prese con una serie di problematiche che per tanto tempo non hanno trovato un’adeguata risposta. Il mio auspicio è che il governatore Occhiuto prosegua con la stessa determinazione fin qui dimostrata nel recupero, in breve termine, del tempo perduto così come possano essere recuperati i finanziamenti necessari per porre in essere tutti gli interventi necessari e che purtroppo – conclude Limardo – sono andati maldestramente perduti nel recente passato”.