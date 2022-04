Primo Atto, doppio appuntamento nel weekend per promuovere il teatro calabrese

l’evento

COSENZA Doppio appuntamento nel weekend della Festa della Liberazione per la rassegna di teatro e musica Primo Atto diretta da Benedetto Castriota e ideata dall’Associazione culturale Novecento con l’obiettivo di promuovere e far circuitare le compagnie del territorio calabrese. Al Teatro Sybaris di Castrovillari sabato 23 aprile alle ore 21.00 andrà in scena “Malaluna” del Centro RAT e lunedì 25, sempre al Sybaris alle 21.00, la compagnia castrovillarese I Pirrupajini con la commedia in vernacolo U’ Ciucciu. «Sabato daremo spazio al teatro contemporaneo – commenta il direttore Castriota – con la compagnia calabrese Centro RAT/Teatro dell’Acquario che da più di 40 anni contribuisce allo sviluppo e alla promozione di poetiche e linguaggi teatrali coevi nel cuore di Cosenza, Premio speciale UBU nel 2018. Mentre lunedì è atteso il debutto della commedia in vernacolo castrovillarese scritta da Mena Filpo. L’intento è sempre quello di contribuire alla circuitazione delle compagnie professioniste, senza dimenticare quelle della nostra città che si impegnano a mantenere vive le tradizionali commedie di un tempo». Il Centro RAT torna a Primo Atto con un omaggio al grande teatro pirandelliano “Malaluna”, scritto a quattro mani da Antonello Antonante e Gianfranco Quero, per la regia dello stesso Antonante.

Gianfranco Quero in scena si fa interprete di un viaggio affascinante nella vita e nel teatro di Luigi Pirandello. Un racconto “cuntato” con leggerezza e sottile ironia da un attore, che a volte è uno, alcun’altre nessuno e cert’altre centomila. Da solo sulla scena ma con la incisiva presenza di oggetti e di ”fantasmi” che si cercano, si intrecciano e si rincorrono in un turbinio di immagini e parole che mette lo spettatore nella condizione di positivo sbandamento al centro della giostra. Frammenti, schegge di poesia e di lettere che contribuiscono a tratteggiare un affresco a tinte forti, di un “personaggio” protagonista del teatro e della letteratura italiana del 900. Per l’appuntamento con “Malaluna” l’Associazione Culturale Novecento invita i giovani a teatro attraverso l’iniziativa “La scuola delle emozioni”, un progetto a cui aderiscono gli istituti superiori della Città di Castrovillari che prevede l’ingresso gratuito per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il 25 aprile spazio invece al teatro in vernacolo castrovillarese con I Pirrupajini, nota compagnia locale che debutterà per Primo Atto con la nuova commedia “U Ciucciu”, scritta da Mena Filpo. Uno spettacolo divertente ambientato in un rione popolare castrovillarese, una storia esilarante, tra fraintendimenti e situazioni comico-paradossali, che girano intorno ad una casa di tolleranza appena aperta.