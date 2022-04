Detenzione illecita di sostanze stupefacenti, 22enne di Cosenza ai domiciliari

controlli anti droga

COSENZA Nel pomeriggio di ieri, a Cosenza, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i militari della Stazione Carabinieri di Cosenza Centro hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 22enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato circa 120 grammi di sostanza stupefacente di vario tipo, hashish, marijuana e cocaina, confezionata in numerose dosi e due bilancini di precisione, indicativi dell’illecita attività di spaccio. Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo previsto nella mattinata di oggi.