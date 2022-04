Trasporto pazienti dializzati, «nel prossimo consiglio regionale approvare modifiche alla legge»

la legge

CATANZARO «C’era l’impegno a modificare la legge regionale che regola il rapporto con le associazioni che si occupano del trasporto dei pazienti dializzati e che hanno dei rimborsi in relazione alle spese di trasporto sostenute parametrati sul costo del carburante di venti anni fa.

Purtroppo, il differimento della seduta del Consiglio regionale di una settimana, nei giorni scorsi, ha impedito l’approvazione di questa legge che spero si possa approvare già nel prossimo Consiglio». Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto, commissario regionale alla sanità, rispondendo ad una domanda sulle difficoltà segnalate dalle associazioni dei dializzati che hanno attuato delle proteste denunciando il mancato pagamento dei rimborsi per gli spostamenti necessari a garantire le cure necessarie ai pazienti. «Sto sentendo quotidianamente il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro – ha aggiunto Occhiuto – che mi dice che ha già deliberato nella direzione di risolvere i problemi dei dializzati». Per il presidente della Regione comunque «va rimesso ordine nel settore proprio perché molte delle associazioni che si occupano di questa problematica non hanno l’autorizzazione e l’accreditamento necessari. Ora, siccome non trasportano sacchi di patate ma uomini e donne che hanno problemi, devono dimostrare di avere i requisiti per svolgere la funzione così come la Regione deve fare il suo dovere dando subito loro l’autorizzazione qualora avessero questi requisiti».