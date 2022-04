Autobus delle Ferrovie della Calabria divorato dalle fiamme a Rota Greca

il rogo

LAMEZIA TERME Squadre dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamento di Rende, con supporto di autobotte, sono intervenute sabato mattina, 23 aprile, alle 10.30 circa sulla strada provinciale in prossimità del comune di Rota Greca per l’incendio di un autobus.

Il mezzo di proprietà delle Ferrovie della Calabria era in transito quando il conducente, unico passeggero a bordo, ha notato del fumo e fiamme fuoriuscire dal vano motore. L’autista ha accostato l’autobus in una piazzola di sosta e ha effettuato un primo intervento di spegnimento, tentativo purtroppo risultato vano in quanto le fiamme si erano già propagate all’interno del mezzo. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Non si registrano danni a persone.