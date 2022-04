Pd, niente congresso unitario a Cosenza: tre i candidati alla segreteria

dai partiti

COSENZA Saranno tre i candidati alla segreteria provinciale del Pd di Cosenza: Antonio Tursi, Vittorio Pecoraro e Salvatore Monaco. Sono questi i nomi in lizza alla scadenza del termine per depositate le candidature, termine fissato alle ore 20 di questa sera. Si profila dunque un congresso non unitario per come invece avevano auspicati leader del mpartito, sia del Nazareno, come il responsabile nazionale degli enti locali del Pd, Francesco Boccia, e il segretario regionale dem Nicola Irto. Secondo quanto si apprende da fonti del Pd regionale, nella sfida a Tursi, già da tempo in lizza, torna in campo Pecoraro, che dovrebbe essere sostenuto dai big del territorio come Enza Bruno Bossio, Franco Iacucci e Mimmo Bevacqua, e inoltre ci sarà anche Monaco, sindaco di Spezzano della Sila, che avrebbe l’appoggio dell’area che fa riferimento a Carlo Guccione. Slittato invece al 2 maggio, su disposizione di Irto dopo una richiesta unanime della commissione provinciale per il congresso, il termine per la presentazione delle liste per l’assemblea provinciale del Pd di Cosenza. (redazione@corrierecal.it)