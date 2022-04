il soccorso

CIRÒ MARINA Questa mattina intorno alle 10.30, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina è intervenuta per un incidente auto. Una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo accidentalmente nel fiume Lipuda. Il conducente è riuscito autonomamente a mettersi in salvo mentre l’auto ha continuato ad andare a fondo.

In supporto alla squadra dei vigili del fuoco di Cirò sono intervenute anche le unità del nucleo Speleo Alpino Fluviale che con gommone in dotazione hanno controllato se all’interno della vettura, ci fossero altre persone. Successivamente sono state attivate le procedure recupero del veicolo. Sul posto carabinieri per i rilievi del caso.