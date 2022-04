Rifiuti smaltiti senza autorizzazione in un terreno, cinque denunce a Botricello

i controlli

BOTRICELLO Nel pomeriggio del 20 aprile 2022, i Carabinieri delle Stazioni di Belcastro e Botricello, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro cinque soggetti ritenuti, a vario titolo, presunti responsabili del reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”.

Nello specifico, i carabinieri, nell’ambito di un servizio perlustrativo, hanno sorpreso il titolare di una ditta di trasporti non autorizzata alla gestione di rifiuti, intento a sversare dal proprio autocarro un’ingente quantità di materiale di risulta edile all’interno di un terreno privato nella sua disponibilità.

L’ipotesi è che i due soci della ditta di trasporti si sarebbero accordati con il titolare di un’impresa edile incaricata di eseguire dei lavori in un cantiere sito nel Comune di Botricello, con il direttore dei lavori e con la proprietaria del terreno nel Comune di Andali, al fine di smaltire il materiale di risulta ed i rifiuti in maniera illegale, risparmiando sui relativi costi. Verificata l’assenza delle previste autorizzazioni in tema di gestione e smaltimento di rifiuti, i militari hanno quindi sottoposto a sequestro il terreno su cui sono stati scaricati i materiali e l’autocarro utilizzato, e denunciato a piede libero i cinque soggetti, a vario titolo coinvolti.