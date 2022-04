Crotone vittorioso ma retrocede in C

Serie B

CROTONE La vittoria per 3-1 sulla Cremonese non è bastata al Crotone, che a due giornate dalla fine del campionato di serie B è matematicamente retrocesso e segue così nella terza serie il Pordenone. Con 25 punti dopo 36 gare, il Crotone potrebbe ancora raggiungere il Cosenza (31 punti dopo la vittoria odierna sul Pordenone), ma gli scontri diretti sono a sfavore dei rossoblù crotonesi, che così in due stagioni passano dalla serie A alla serie C, che avevano lasciato 13 anni fa.

Per la cronaca all’Ezio Scida sono i padroni di casa a dominare. I primi tre gol dell’incontro tutti nella prima frazione di gioco. Ad andare in rete per i pitagorici Augustus Kargbo al 12′, poi un’autogol di Jaime Báez al 38′ ed infine due minuti dopo Luca Calapai. Il gol per la Cremonese è arrivato al 61′ grazie alla prodezza di Luca Zanimacchia. Una vittoria per i pitagorici che però non vale a salvarli dalla retrocessione.