la riunione

È convocata l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Aprozoo che si terrà in Montalto Uffugo, alla via Giuseppe Verdi, nel pieno rispetto della vigente normativa anti Covid-19, in prima convocazione, sabato 30 aprile 2022 alle ore 7,00 e, in seconda convocazione, giovedì 26 maggio 2022 alle ore 10 per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Comunicazione del presidente; Approvazione relazione del consiglio d’amministrazione; Approvazione bilancio esercizio anno 2020; Varie ed eventuali.

Il presidente

dott. Rosario Scigliano