Salvini “blinda” Donato. «Su Catanzaro abbiamo chiuso»

verso il voto

ROMA «Abbiamo chiuso su Catanzaro, stiamo lavorando per Parma, per Viterbo, per la Sicilia. Mi piacerebbe una soluzione unitaria su Palermo». Così il leader della Lega, Matteo Salvini parlando delle prossime elezioni amministrative. Dichiarazione densa di conseguenze per le amministrative nel capoluogo, dopo le fibrillazioni degli ultimi giorni. Proprio il leader della Lega aveva preso male (eufemismo) una frase di Valerio Donato, candidato in pectore (ma a questo punto praticamente ufficiale) del centrodestra, fatta eccezione per Fratelli d’Italia. Durante un confronto televisivo, il docente universitario si era detto contrario a condividere il palco proprio con Salvini. La conseguenza: polemiche nella coalizione e, addirittura, il rischio che la candidatura saltasse.

Stando alla dichiarazione battuta dall’Ansa, pare che le diplomazie dei partiti – in primo luogo Lega e Forza Italia – siano riuscite a trovare la quadra e far recedere il Carroccio dai propositi più bellicosi. Resta escluso, almeno per ora, dal patto Fratelli d’Italia, che avrebbe in animo di candidare a sindaco l’assessore regionale al Personale Filippo Pietropaolo.