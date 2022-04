Discarica di Giammiglione, nuovo “no” di Voce: «Crotone ha già dato»

La posizione

CROTONE «Si è tenuto questa mattina presso la cittadella Regionale un incontro tecnico con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria e i tecnici incaricati del gruppo proponente la realizzazione di una discarica di rifiuti “pericolosi e non” da ubicarsi in località Giammiglione». È quanto si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Crotone che prosegue: «con il sindaco Voce erano presenti la dirigente del settore Ambiente Clara Caroli e la funzionaria del settore Sara Balduino».

«Il settore Ambiente del Comune, che già si era espresso negativamente sulla ipotesi di realizzazione della discarica – sottolinea il comunicato – ha ribadito che ai sensi della normativa vigente in materia non è possibile collocare in aree individuate “di attenzione” dal piano di gestione rischio alluvione (PGRA) discariche di rifiuti “pericolosi e non”. Una posizione netta che l’amministrazione aveva espresso nelle precedenti conferenze dei servizi tenutesi al riguardo e che ha esplicitato anche nel corso dell’incontro odierno».

«A giudizio dei tecnici comunali, inoltre, le norme tecniche del PGRA – si precisa – non prevedono nessun intervento di mitigazione del rischio idraulico».

Voce: «Non è un “no” pregiudiziale, ma supportato da dati tecnici»

«Nel corso dell’incontro ho ribadito fermamente la netta contrarietà alla realizzazione di una nuova discarica». Lo afferma il sindaco Voce che prosegue: «Crotone ha già abbondantemente dato e non è disposta a subire ancora».

«Non è un “no” pregiudiziale – precisa il sindaco – ma supportato da elementi tecnici. Tra l’altro è totalmente impensabile installare una discarica in un’area a rischio alluvionale. Rappresenterebbe un pericolo costante per la nostra città». «Auspico che anche Provincia e Regione – conclude Voce – siano sulla nostra stessa linea di ferma opposizione».