Rigenerazione 2030, Limardo: «Daremo un volto nuovo a Vibo»

L’annuncio

VIBO VALENTIA «La Giunta Comunale, prendendo atto degli atti d’obbligo generati nella piattaforma del portale della Direzione Centrale della finanza Locale, ha autorizzato il Sindaco a provvedere alla sottoscrizione per ciascuno degli interventi finanziati al Comune di Vibo Valentia». Lo afferma, in una nota, il primo cittadino di Vibo Valentia, Maria Limardo che aggiunge: «Si tratta di 13 distinti interventi già approvati e finanziati dal Governo come si evince dalla pubblicazione sulla GU Serie Generale n°56 del 06-03-2021».

«Con venti milioni di euro – sottolinea Limardo – sarà un’occasione straordinaria, per la nostra città, non solo per l’entità del finanziamento ma, soprattutto, per la forza del progetto, che inaugura un approccio nuovo al disegno dello spazio pubblico, come occasione strategica di rigenerazione urbana, di crescita e di sviluppo, di coesione e inclusione sociale. Il progetto contiene una visione complessiva e strategica realizzando un piano di interventi coerente, sull’intero territorio, dal nucleo storico, alla città diffusa, fino al mare, dove la ricerca dell’identità e la rappresentazione di segni connotanti, materiali e immateriali, tornano protagonisti, e dove la cultura diventa il cardine dello sviluppo».

«Il progetto, indagando le possibilità di un urbanesimo sostenibile e la ricerca di una nuova policy per le aree marginali del paese – conclude Limardo – determinerà il superamento del concetto di periferia e l’opportunità di realizzare la città a misura d’uomo, con i nuclei urbani diffusi, che saranno belli e attrezzati e, dunque funzionali e capaci di attrarre nuove occasioni di sviluppo e nuove residenzialità».