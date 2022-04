l’analisi

REGGIO CALABRIA «Si tratta di una conferma di dati inquietanti emersi dalla precedente operazione fatta a Vibo». A dirlo è il comandante regionale dell’Arma dei carabinieri, generale Pietro Francesco Salsano a margine della conferenza stampa tenuta per esporre i primi dati emersi nell’ambito dell’operazione “Deep”. Le irregolarità odierne fanno riferimento alla provincia di Reggio Calabria. «I primi dati sono preoccupanti sia in termini di microbiologia che di chimica e questo lascia pensare che in Calabria ci sia minore attenzione su questo settore che purtroppo è trasversale». Si attendono i tempi tecnici per avere i risultati delle analisi che dovrebbero arrivare già prima dell’estate. «Il depuratore è il collettore di una serie di scarichi quindi intorno c’è una filiera di attività. Non tutti sono in regola, non tutti riferiscono come devono» ed è per questo che «oltre alle responsabilità di natura amministrativa ci sono delle conseguenze penali» sia nei confronti di privati che di amministratori pubblici «come responsabili dei comuni interessati dal fenomeno». «In Calabria c’è una situazione ambientale fortemente degradata», ha poi detto il generale Salsano in conferenza stampa, rilevando, a esempio, che «nella regione si producono pochissimi rifiuti, dove vanno a finire?». (redazione@corrierecal.it)