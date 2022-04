Il Cosenza agguanta il Pisa su rigore. Pari con tanti gol tra Pordenone e Crotone

calcio

ROMA Pisa e Cosenza 1-1 (1-0) in una partita della 37/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dell’Arena Garibaldi di Pisa. I gol: nel primo tempo a favore dei toscani autogol di Venturi al 6′; nel secondo tempo per i silani Liotti su rigore al 34′.

Pari spettacolare tra Pordenone e Crotone

Pordenone e Crotone 3-3 (0-1) in una partita della 37/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine). I gol: nel primo tempo per gli ospiti Nedelcearu al 45′; nel secondo tempo per i padroni di casa Candellone al 13′, per i calabresi Marras al 14′ e Maric al 19′, per i friulani Butic al 40′ e Zammarini al 45′.