Dramma nella Sibaritide, il corpo di un sub trovato senza vita sulla spiaggia di contrada Salicette

la scoperta

CORIGLIANO ROSSANO Primo maggio drammatico per un sub. Un uomo di 45 anni, originario di Corigliano è stato ritrovato senza vita questa mattina a Sibari, in contrada Salicette.

Il sub è stato avvistato sulla battigia da due persone che intorno alle 11.30 di questo primo maggio stavano camminando lungo quella porzione di spiaggia.

All’arrivo dei soccorsi, il 118 ed i carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio, l’uomo era già deceduto.

Dalle prime sommarie informazioni raccolte, le forze dell’ordine intervenute, presumono che si sia trattato di un malore che ha colto il 45enne in acqua e poi potrebbe essere stato trasportato dalla corrente sulla spiaggia.

Il medico legale intervenuto, pare non abbia raccolto elementi o segni particolari rinvenuti sull’uomo, il che induce a pensare che si sia trattato di un malessere mentre il 45enne era intento a svolgere attività subacquea. Anche per le forze dell’ordine si tratterebbe di un decesso naturale. L’uomo è stato riconosciuto, in una delle tasche della muta aveva con sé un documento di riconoscimento. (lu.la.)