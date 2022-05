Catanzaro, la targa dedicata a Malacaria torna al suo posto

il ricordo

CATANZARO Mercoledì prossimo, 4 maggio, alle ore 19.00 in Piazzetta della Libertà su Corso Mazzini, a Catanzaro, tornerà al suo posto la targa originale in memoria di Giuseppe Malacaria, l’operaio socialista ucciso il 4 febbraio 1971 dall’esplosione di un ordigno nel corso di una manifestazione antifascista, nel centro storico del capoluogo calabrese. Lo scorso 5 marzo, nella notte, era infatti stata oggetto di atti vandalici, gettata a terra e distrutta. Meno di 24 ore dopo il danneggiamento, era stata apposta simbolicamente una targa provvisoria. Mercoledì, invece, dopo un accurato restauro, sarà la targa originale a tornare al suo posto, «in memoria – è scritto in una nota – non soltanto di Giuseppe Malacaria, operaio catanzarese assassinato nel 1971 nel corso di una pacifica manifestazione, ma anche di questo ultimo e vile attentato. Per questo motivo, non sarà una nuova targa ma proprio quella originale, accuratamente restaurata, a tornare nella sua sede. Anche quelle fratture oggi ricomposte e valorizzate, come insegna l’antica arte del kintsugi, assumono un valore simbolico importante per la collettività tutta».