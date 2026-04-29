«’Ndrangheta e Camorra investono e riciclano nei ristoranti»

L’audizione in Antimafia sul caso Delmastro

ROMA «E’ noto a tutti come il settore della ristorazione sia proprio uno di quelli in cui si assiste, in maggior modo, al reimpiego e all’utilizzo di denaro di provenienza illecita». Così la procuratrice aggiunta di Roma, Maria Cristina Palaia, responsabile della Dda capitolina, ha detto nel corso della sua audizione davanti alla commissione parlamentare antimafia nell’ambito della audizione che oggi ha riguardato l’ex sottosegretario alla giustizia, Andrea Delmastro. «Secondo quanto accertato dalla Dda di Roma vi è stato un interesse del gruppo Senese nel settore della ristorazione. Ci sono indagini e poi anche misure di prevenzione di rilievo che hanno visto l’utilizzo di proventi illeciti da parte di gruppi di legati alla ‘Ndrangheta, alla Camorra», ha continuato la procuratrice Palaia. Il magistrato ha poi sottolineato: «Stanno emergendo anche contesti come questi dell’apertura di locali, come ristoranti e simili, da parte di gruppi stranieri molto forti nel contesto del narcotraffico. Stanno investendo nel settore, ad esempio, della ristorazione, non solo proprio sul territorio della Capitale, ma anche in alcuni comuni della provincia di Roma».

Foto Ansa

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato