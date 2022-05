Ultime battute della stagione Vacantiandu: al Grandinetti in scena “Orgasmo e pregiudizio”

l’evento

LAMEZIA TERME Ultime battute per la stagione Vacantiandu in antemprima al Teatro Grandinetti, la rassegna ideata e diretta da I Vacantusi. «Siamo alle battute finali di una stagione particolarmente difficile a causa del Covid, eppure riuscitissima – commenta il direttore artistico Nico Morelli -. Il pubblico sta rispondendo bene a tutti gli eventi, nonostante i diversi slittamenti, ed ora è pronto ad accogliere lo spettacolo di successo di e con Diego Ruiz, co-direttore artistico della stagione, e Fiona Bettanini con grande entusiasmo». Sabato 7 maggio, alle ore 21, al Teatro Grandinetti, in scena il penultimo appuntamento teatrale della stagione con la commedia Orgasmo e pregiudizio di e con Fiona Bettanini e Diego Ruiz, per la regia di Pino Ammendola e Nicola Pistoia. Una pièce di grande successo in tutta Italia – lo scorso anno ha celebrato i 20 anni dal suo debutto – che ha fatto ridere migliaia di spettatori, tutti curiosi di spiare questa coppia di amici costretta a condividere il letto nella stanza di un Motel. Su questo grande letto matrimoniale, lenzuola rosse e un’atmosfera piacevolmente piccante, i due protagonisti affronteranno le loro più intime paure, le reciproche curiosità, le debolezze mai ammesse, finendo col confessarsi segreti e tabù mai rivelati prima. Il tutto accompagnato da una comicità a tratti esilarante. Un confronto aperto tra l’universo femminile e quello maschile, senza volgarità, che permette allo spettatore di fugare finalmente i propri dubbi sull’altro sesso e dare una risposta alle domande che non ha mai avuto il coraggio di fare. Spazio anche agli eventi collaterali: venerdì 6 maggio alle 18.30 al Chiostro Caffè Letterario appuntamento con la letteratura e il teatro per la presentazione di “ILIOS. La città brucia” di Angelica Pedatella (ingresso gratuito), mentre sabato 7 e domenica 8 maggio Diego Ruiz terrà una masterclass sul teatro comico. La Stagione, ideata da I Vacantusi con la direzione artistica di Nico Morelli e Diego Ruiz e quella amministrativa di Walter Vasta, è realizzata in collaborazione con FITA e con il sostegno della Regione Calabria. Attiva l’iniziativa “Ti invito a teatro” promossa dalla compagnia teatrale I Vacantusi e sostenuta dal presidente del Consiglio comunale di Lamezia Terme Giancarlo Nicotera. L’iniziativa, a cui ha aderito anche la Caritas diocesana di Lamezia, riserva fino a cento biglietti gratuiti per ogni spettacolo ed è rivolta a giovani studenti, a persone anziane e a coloro che appartengono a fasce sociali deboli per offrire loro la possibilità di assistere agli spettacoli dal vivo.