Tra sanità ed elezioni comunali, il viaggio di “Propaganda Live” in terra di Calabria

LA TRASMISSIONE

ROMA “Propagandacalabra”. Con questo sottotitolo la puntata di ieri di “Propaganda Live” su La7 ha dedicato un ampio spazio a un reportage sulla Calabria, tra sanità ed elezioni, condotto in prima persona da Diego Bianchi “Zoro”. Il tour di “Propaganda Live” approda come prima tappa a Polistena, in occasione della manifestazione organizzata per scongiurare la chiusura dell’ospedale di Polistena, Ad accogliere Bianchi il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, del Partito Comunista, che introduce la troupe nel suo ufficio, nel quale campeggia la foto di Che Guevara – «Mattarella non l’abbiamo mai avuta» dice Tripodi – e poi in giro per il comprensorio. Tripodi parla dei tagli che avrebbe subito l’ospedale di Polistena criticando poi l‘azione del presidente della Regione e commissario della sanità calabrese, Roberto Occhiuto, che – sostiene il sindaco di Polistena – «ha anche cercato di boicottare la manifestazione con un video nel quale dice che il presidio non chiuderà». “Propaganda Live” poi arriva all’ospedale di Polistena, dove intervista un primario, Francesca Liotta, che evidenzia come «da un anno e mezzo ci sono anche miglioramenti ma siamo ancora sotto organico”. “Zoro”inoltre intervista anche uno dei medici cubani qui dislocati in base all’accordo tra la Regione e la società Comercializadora: «Siamo in tutti i reparti, siamo ricchi di cuore», dice l’operatore caraibico mentre il primario Liotta evidenzia che «la presenza dei medici cubani ha fatto del bene anche a noi».

Diego Bianchi con Michele Tripodi

La tappa a Vibo Valentia

Seconda tappa a Vibo Valentia, che a giugno sarà interessata dalle elezioni comunali: “Zoro” arriva mentre è in corso un’altra manifestazione, incrociando il candidato sindaco del centrosinistra Enzo Romeo che ricorda come «l’ospedale è fatiscente, in 15 anni di centrodestra qui non è stato fatto nulla, Occhiuto dovrebbe darsi da fare». Una signora ricorda che tra gli sfidanti di Romeo c’è il candidato sindaco del centro, Francesco Muzzopappa, «avvocato dei Mancuso», dice la donna senza mezzi termini. La manifestazione del centrosinistra si svolge in contemporanea, anzi è in realtà è una contromanifestazione, alla presentazione del candidato sindaco di centrodestra Roberto Cosentino, alla quale partecipa anche Occhiuto. Le telecamere riprendono l’intervento di Occhiuto che ricorda quanto fatto negli ultimi due anni e mezzo, mai fatto in 30 anni, rivendica il merito di aver «disincagliato i lavori del nuovo ospedale di Vibo Valentia», e poi si intrattiene anche con Cosentino, al quale chiede perché non è stata ricandidata il sindaco uscente, Maria Limardo. «E’ normale che ci siano cicli che si chiudono», dice Cosentino. Poi il “siparietto” di Diego Bianchi con Occhiuto: il governatore ribadisce che «non ci sarà nessuna chiusura dell’ospedale di Polistena, lì sanno che quando mi sono insediato c’erano crateri nel pronto soccorso e l’ho rifatto, e poi ho inviato i medici cubani, i primi che sono arrivati li ho inviati lì». «Non importa il colore, basta che il gatto prenda il topo», dice Occhiuto citando Mao e suscitando per questo il commento sorpreso e ironico di Bianchi. Quanto al nuovo ospedale di Vibo Valentia, Occhiuto garantisce che «i lavori sono ripartiti e saranno finiti entro la fine della legislatura». Occhiuto poi rivendica il fatto di aver scelto i direttori generali «non in base all’appartenenza politica, ma in base alle competenze, è una piccola rivoluzione, ho preso anche chi ha lavorato con il centrosinistra, come la Di Furia quand’era nelle Marche». Occhiuto ricorda poi il fallimento del commissariamento, ricordando «Cotticelli che si era perso il Piano Covid», e spiegando che «i disastri li hanno fatto i governi di centrodestra come di centrosinistra», un passaggio che “Zoro” sottolinea per il significato politico «visto che lo dice un esponente di centrodestra». Toni sempre distesi tra Diego Bianchi e Occhiuto che poi parla della sua esperienza di governo in una regione alle prese con la pervasività della ‘ndrangheta: Da agosto scorso sono sotto scorta, se ci sono cose che vanno denunciate le denuncio. Questa è una regione complicata ma bellissima», sostiene Occhiuto.

Diego Bianchi con Enzo Romeo

Diego Bianchi quindi fa un giro nel centro di Vibo Valentia dove incontra alcuni giovani Pd che gli fanno vedere un dibattito tra i candidati sindaco nel quale Muzzopappa avrebbe apostrofato Romeo spiegando che «prima del 10 giugno gli faranno la festa…». Quasi incredibilmente, Diego Bianchi si imbatte proprio in Muzzopappa, che spiega: «Con me ci sono persone perbene», ricordando che «noi della coalizione di centro siamo stati i primi a denunciare certe cose, con noi niente pupi né pupari». Quanto alla ‘ndrangheta, «c’è il problema», sostiene Muzzopappa, che poi aggiunge: «Aspettiamo le liste e poi vediamo gli intrecci, le candidature consentono di fare una mappa precisa, io non ho scheletri nell’armadio». (redazione@corrierecal.it) (Foto tratte dalla pagina facebook di “Propaganda Live”)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato