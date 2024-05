Borini show al Ceravolo, la Sampdoria supera per 3-1 il Catanzaro

calcio serie B

CATANZARO Sfida emozionante al Ceravolo tra Catanzaro e Sampdoria, con una massiccia vittoria per 1-3 a favore dei doriani. Dopo un primo tempo conclusosi giustamente in pareggio per le reti le reti di Borini ed Oliveri, nella ripresa i blucerchiati aumentano i propri ritmi, e Borini completa la sua giornata speciale con due gol, tra il 57′ e il 60′ di due reti, che valgono la tripletta personale per l’ex di Roma e Milan. Il gol dell’1-2 scaturisce da una disattenzione dei difensori di Vivarini, che regalano la sfera a De Luca il quale serve dentro per Borini, poi al 60′ ancora una palla persa costa ai giallorossi il tap-in sempre del numero 16. Nei restanti minuti di gara spinge molto il Catanzaro, che non riesce però a trovare la via del gol. Con questa vittoria la Sampdoria mantiene il settimo posto, quinta posizione consolidata invece dal Catanzaro. Entrambe le compagini figureranno ai play-off valevoli per la promozione in serie A, che partiranno dal 17 maggio.

Tabellino

CATANZARO-SAMPDORIA 1-3 CATANZARO (4-4-2): Sala 7; Oliveri 6 (34′ st Situm sv), Brighenti 5, Krajnc 5, Miranda 5; Sounas 6 (43′ st Rafele sv), Pompetti 5 (34′ st Pontisso sv), Verna 5.5, Stoppa 5.5; Iemmello 5 (18′ st Biasci 6), Donnarumma 5.5 (18′ st Brignola 5.5). In panchina: Grimaldi, Borrelli, Antonini, Scognamillo, Vandeputte, Viotti, Veroli. Allenatore: Vivarini 5. SAMPDORIA (3-4-2-1): Stankovic 6; Leoni 6, Ghilardi 5.5 (17’st Depaoli 6), Gonzalez 6 (17′ st Piccini 6); Stojanovic 6.5, Ricci 6.5, Darboe 6 (33′ st Verre sv), Giordano 6; Esposito 6.5 (23′ st Benedetti 6), Borini 8 (23′ st Alvarez 6); De Luca 6.5. In panchina: Ravaglia, Barreca, Askildsen, Conti, Kasami, Ferrari, Yepes. Allenatore: Pirlo 7. ARBITRO: Perenzoni di Rovereto 6. RETI: 4′ pt Borini (rig), 40′ pt Oliveri; 13′ st Borini, 15′ st Borini. NOTE: serata parzialmente nuvolosa; terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 9.161. Ammoniti: Miranda, Gonzalez, Ghilardi, Giordano. Angoli: 6-3 per la Sampdoria. Recupero: 3′; 4′.

