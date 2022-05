David di Donatello 2022: trionfa la calabrese Swamy Rotolo

il premio

È Swamy Rotolo, calabrese di appena 17 anni, ad aggiudicarsi il “David di Donatello” come “migliore attrice protagonista”. La talentuosa adolescente di Gioia Tauro è la protagonista del film “A Chiara” diretto da Jonas Carpignano. Commossa fino alle lacrime sul palco ha detto: «Voglio ringraziare la mia famiglia, le mie sorelle che hanno arricchito questo film e Jonas Carpignano che mi ha fatto conoscere questo mondo e me lo ha fatto amare». «Voglio ringraziare la mia famiglia, le mie sorelle che hanno arricchito questo film e Jonas Carpignano che mi ha fatto conoscere questo mondo e me lo ha fatto amare». Quello del regista Carpignano, è un film potente – ambientato a Gioia Tauro – e che racconta la storia di Chiara, un’adolescente calabrese che scopre improvvisamente di avere un padre latitante coinvolto in attività malavitose. «Non è una storia vera come i miei precedenti Mediterranea e A Ciambra», aveva spiegato il regista. «Non è tratta dalla biografia di Swamy, però quella che vedete è la vera famiglia di Swamy. Sono reali i loro rapporti, inseriti in una struttura narrativa di finzione che ho scritto io».