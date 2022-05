Edificio sotto sequestro per mafia allacciato abusivamente, raffica di denunce a Crotone

I controlli

CROTONE Un intero palazzo sottoposto a sequestro per mafia allacciato abusivamente alla cabina della corrente elettrica. È quanto hanno accertato a Crotone gli uomini della locale Divisione PASI-Squadra Amministrativa, unitamente a personale della società E-Distribuzione s.p.a. nel corso di alcuni specifici controlli.

In particolare, tra gli altri, è stato effettuato un controllo ad un esercizio di ristorazione a Crotone e ad alcune civili abitazioni insistenti, nel medesimo complesso di edifici, regolarmente abitate.

Strutture, come da accertamenti effettuati dal personale amministrativo, che sono risultate oggetto di sequestro da parte delle Autorità Giudiziaria nell’ambito di un noto processo di mafia e, pertanto, al momento del controllo risultato sottoposto ad amministrazione giudiziale benché l’attività di ristorazione venisse svolta all’interno del complesso con apposito contratto.

Nel corso delle verifiche tecniche effettuate, il nucleo di ispezione ha accertato la cessazione nel 2021 di una fornitura di energia elettrica ed un’attuale erogazione abusiva in quanto a seguito del precedente distacco veniva effettuata la forzatura di una cabinetta poco distante, nella quale risultava evidente la connessione dei cavi elettrici, per la sottrazione furtiva dell’energia elettrica.

Al termine del controllo, pertanto, gli agenti hanno proceduto a denunciare all’Autorità giudiziaria i titolari delle attività per il reato di furto di energia elettrica in concorso tra loro poiché tutti, indistintamente, fruivano dei benefici dell’allaccio abusivo.