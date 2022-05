Corigliano Rossano, tabaccaio aggredito e rapinato

Il fatto

CORIGLIANO ROSSANO Venticinque auto incendiate dall’inizio dell’anno, un omicidio ed anche le rapine: non si placa la recrudescenza criminale a Corigliano Rossano.

Ieri sera, intorno alle 21, il titolare di una tabaccheria di via Provincia, a Corigliano, ubicata nelle vicinanze del parco “Fabiana Luzzi”, sarebbe stato aggredito, malmenato e rapinato dell’incasso di giornata. E non nel suo esercizio commerciale ma mentre stava rincasando, a Corigliano Alta.

I due malviventi lo avrebbero atteso in zona Sant’Antonio, per poi aggredirlo e derubarlo. A causa delle ferite riportate l’uomo ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale “Compagna” dove è stato trattenuto per degli accertamenti. Sull’episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano. (lu.la.)