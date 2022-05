Kiev: «Durante la tregua i russi sparano sui civili». Colpita nave russa

Diario di guerra

KIEV Nel 72esimo giorno dall’invasione dell’Ucraina le truppe di Putin continuano ad attaccare le città ucraine. Secondo Zelensky, dall’inizio della guerra sul Paese sono stati lanciati dai russi oltre duemila missili. Particolarmente drammatica la situazione sull’acciaieria Azovstal fatta bersaglio di continui attacchi tanto che lo presidente ucraino ha affermato: «Immaginate l’inferno. Più di due mesi di continui bombardamenti e morte costante nelle vicinanze».

E sulla città la Difesa ucraina mette in guardia i cittadini: «Gli occupanti russi possono organizzare massicci bombardamenti in vista del 9 maggio».

Una data che però per i russi non coinciderà con eventuali celebrazioni a Mariupol. Dalla città sono stati evacuati 500 civili. Anche se il battaglione Azov denuncia che «durante il cessate il fuoco nel territorio dell’acciaieria, le truppe russe hanno sparato su un’auto che stava trasportando civili, uccidendo almeno una persona».

Zelensky: «Mosca non ha intenzione di fermare la guerra»

L’assedio a Mariupol, all’acciaieria Azovstal, «può essere spezzato dall’Ucraina con le armi appropriate, se le avremo». Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo in video conferenza a un evento organizzato dal centro studi britannico Chatham House.

Mariupol «è un esempio di assedio, di torture» e mostra «l’attitudine disumana dell’esercito russo e la sua crudeltà», ha detto ancora il presidente ucraino, aggiungendo che «la cosa più spaventosa è che questa crudeltà è ordinata dal Cremlino». «Non riusciamo a vedere nessuna intenzione da parte russa di mettere fine alla guerra», ha ribadito Zelensky.

Kiev: «Colpita una fregata russa, è in fiamme»

Le forze ucraine hanno rivendicato di aver colpito con un razzo una fregata russa al largo dell’Isola dei Serpenti. L’Admiral Makarov sarebbe stata colpita da un missile antinave Neptune e l’esplosione ha causato un incendo a bordo, ha scritto su Telegram il deputato popolare Oleksiy Honcharenko, citato dai media ucraini.

Guerini: «Continueremo a inviare armi»

«Il governo sta lavorando a sostegno dell’Ucraina in base alle indicazioni che sono state date dal Parlamento, con una risoluzione adottata a grandissima maggioranza, quasi all’unanimità». Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a margine di un appuntamento elettorale a Lodi, lo precisa dopo le continue polemiche nella maggioranza sull’invio di armi all’Ucraina.

«In quella risoluzione – ribadisce Guerini – si impegnava il governo anche a sostenere, attraverso l’invio di materiale militare, la resistenza Ucraina, con sistemi d’arma difensivi: è quello che stiamo facendo. Lo abbiamo fatto con gli invii fatti finora insieme agli altri paesi europei, insieme ai paesi i paesi alleati, e sulla base del mandato ricevuto dal parlamento».

«È giusto che vi sia un continuo confronto tra governo e parlamento. Ieri ero in commissione Difesa congiunta di Camera e Senato: il governo è sempre disponibile a confrontarsi, ed è giusto che il Parlamento ne verifichi l’attività, però – sottolinea l’esponente dem – credo che il Parlamento si sia pronunciato in maniera molto chiara sul sostegno che stiamo dando».

«Credo che il Parlamento si sia pronunciato in maniera molto chiara sul sostegno che stiamo dando. Dobbiamo continuare in questa direzione, certo sostenendo insieme l’invio di materiale ed equipaggiamenti militari, le sanzioni, e anche tutte gli sforzi per arrivare a una soluzione negoziale, a un cessate il fuoco e poi a un negoziato vero».

Siamo, aggiunge il ministro della Difesa, di fronte «alla guerra di Putin all’Ucraina: invasione che non ha alcun fondamento, in totale spregio ai principi del diritto internazionale. E a cui la comunità internazionale ha reagito in maniera coesa e compatta. Il nostro obiettivo e’ arrivare a un negoziato vero, alla pace, ma anche al rispetto del diritto internazionale, consentendo a un Paese aggredito di potersi difendere».

L’Arcivescovo di Kiev denuncia fosse comuni e stupri sui minori

Quello che avviene in Ucraina è una «catastrofe umanitaria», con «10 milioni di cittadini ucraini costretti a lasciare le proprie case» e quasi 5 milioni di ucraini che hanno abbandonato il Paese, mentre «nei territori occupati e poi liberati si sono scoperte cose tragiche», come «fosse comuni», che sono oggi «luoghi di preghiera per tutti: ortodossi, cattolici, protestanti, ebrei, musulmani». Così l’arcivescovo di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, intervenendo alla plenaria del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani.

«Oltre ai corpi massacrati, c’è il grande dramma degli stupri», perché, ha denunciato il capo della Chiesa greco-cattolica Ucraina, sono «stati violentati uomini, donne, bambini». «E poi, gli edifici religiosi, perché in 70 giorni di guerra, quasi 100 chiese, monasteri ed edifici religiosi sono stati distrutti».