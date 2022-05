Falerna, dal Pnrr 2,5 milioni per una nuova scuola

l’obiettivo

FALERNA «Siamo soddisfatti del finanziamento che ha ottenuto il nostro progetto teso alla costruzione di una nuova scuola a Falerna Marina, per un importo pari a 2.434.330,47 euro con fondi del Pnrr. Potremo così finalmente realizzare una nuova struttura scolastica che prenderà il posto dell’attuale scuola secondaria sita in Falerna Marina». Lo riferisce in una nota l’amministrazione comunale di Falerna

L’ufficialità dell’assegnazione del contributo «si è avuta ieri pomeriggio, quando è stata resa nota la graduatoria relativa agli interventi finanziati dalla Missione 2 del Pnrr “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, nella sua linea di investimento dedicata alla costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici. La struttura che si andrà a realizzare avrà le caratteristiche di edificio scolastico di ultima generazione, coerentemente con le linee di indirizzo previste dal bando sotto il profilo delle tecnologie di costruzione impiegate, della sostenibilità energetica e ambientale, delle tecniche di progettazione, dei materiali adottati, delle dotazioni a disposizione degli studenti. A soli sette mesi dal nostro insediamento – prosegue la nota – siamo riusciti a centrare questo magnifico risultato: più di 2 milioni di euro di investimenti su scuola ed educazione dei nostri giovani, che portiamo sul territorio intercettando l’opportunità del Pnrr; iniziamo così a cogliere i frutti del nostro incessante lavoro (supportato da quello dell’Ufficio Tecnico che ringraziamo) di questi primi mesi, a conferma del grande impegno che stiamo mettendo per attrarre le risorse che mette a disposizione la Comunità Europea. Abbiamo presentato il progetto ad inizio febbraio, dopo settimane di lavoro intenso, insieme al nostro ufficio tecnico; il risultato era tutt’altro che scontato, atteso che sono stati selezionati nella nostra Regione solo 16 comuni».

«I bandi del Pnrr sono complessi, spesso finalizzati a realizzare opere altamente innovative, nel rispetto dei principi di sostenibilità e di rigenerazione. Un obiettivo raggiunto per garantire un futuro migliore ai nostri figli. Continueremo ad investire attraverso il Piano di Ripresa e Resilienza – conclude l’amministrazione comunale di Falerna – affinché il domani della nostra terra sia sempre più roseo: altri progetti sono in itinere grazie a una programmazione efficace ed efficiente, lavorando per cogliere tutte le opportunità di una sfida epocale».