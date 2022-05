Città unica del Cosentino, Loizzo: «Bene incontro tra sindaci, ma si deve fare di più»

il progetto

COSENZA «Ho letto con piacere dell’incontro tra i sindaci di Cosenza, Rende e Castrolibero sui servizi unici integrati per l’area urbana. È un passo importante anche se si deve fare di più». Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale. «Intanto è importante includere anche Montalto Uffugo, Castiglione Cosentino, Carolei e Mendicino – dice Loizzo – che, se vorranno, faranno parte della città unica da sottoporre a referendum».

«Importante discutere delle grandi opere strategiche che devono sorgere»

«Su questo siamo impegnati da tempo – continua ancora Loizzo – e prevediamo una discussione ampia in sede legislativa che possa far partorire un provvedimento bipartisan. Sarebbe importante a mio parere – spiega l’esponente leghista – discutere delle grandi opere strategiche che devono sorgere, iniziando dal nuovo Ospedale, e coinvolgere nelle discussioni preliminari un’università prestigiosa che è leader scientifico dell’area cosentina. È tempo di ragionare concretamente sulla nuova grande città non trascurando l’effetto più importante che è quello costitutivo e per cui è fondamentale tenere aperto il dibattito».