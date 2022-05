Il ministro Bonetti all’Unical: «L’empowerment femminile sia leva di sviluppo e investimento» – VIDEO

il contributo

COSENZA Oggi si celebra la quarta Giornata Mondiale delle Donne in Matematica, in ricordo di Maryam Mirzakhani, prima donna ad essere insignita della medaglia Fields (l’equivalente per i matematici del Premio Nobel), scomparsa prematuramente all’età di 40 anni». L’Università della Calabria ha deciso di celebrare la ricorrenza, ospitando il ministro per le pari opportunità, Elena Bonetti. «Più volte abbiamo letto quanto l’empowerment femminile debba rappresentare per l’Italia una leva di sviluppo e investimento con effetto a beneficio di tutti e tutte. E di quanto la leva richieda una nuova visione delle materie, in particolare la matematica. Nella prima strategia nazionale abbiamo inserito l’insegnamento delle materie Stem (science, technology, engineering and mathematics) per la formazione e per l’acquisizione delle abilità per permettere alle donne di farsi interpreti dei processi di innovazione in corso», sostiene Bonetti nel suo intervento.