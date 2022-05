Elezioni di Catanzaro, già sei le liste presentate all’ufficio elettorale del Comune – NOMI

amministrative

CATANZARO Quattro liste a sostegno di Antonello Talerico e due liste a sostegno di Valerio Donato. Sono sei, al momento, le liste di candidati al Consiglio comunale di Catanzaro depositate all’ufficio elettorale del Comune. Dopo la lista “Noi con l’Italia” (leggi qui https://www.corrieredellacalabria.it/2022/05/13/elezioni-a-catanzaro-presentata-la-lista-di-noi-con-litalia/), che sostiene Talerico, sono state presentate anche le liste “Azione popolare”, “Catanzaro al centro”, “Officine del Sud” per la coalizione di Talerico, e “Fare per Catanzaro” e Volare alto” per la coalizione di Donato. C’è tempo per presentare le liste fino a stasera alle ore 20 e domani dalle ore 8 alle ore 12: le previsioni della vigilia parlano di oltre 20 liste complessive – verosimilmente 23 – ai nastri di partenza. Eccolo i candidati e le liste, riportate in ordine alfabetico anche in base alla coalizione di riferimento.

Coalizione a sostegno di Valerio Donato

“Fare per Catanzaro”: Debora Bonviso, Danilo Scarfone, Giovanna De Munda, Maria Vittoria Giofrè, Cristina Rotundo, Agatino Spoto, Sergio Costanzo, Francesco Criniti, Nicola Aversa, Raffaele Gregorace, Giorgia Siciliotto, Giuseppe Fera, Francesco Chirillo, Annalisa Esposito Vivino, Antonio Cubello, Rosaria Costa, Saverio Chiarella, Simona Mancosu, Giuseppe Costantino, Giulia Pucci, Giampiero Talerico, Vittorio Cosentino, Simona Gallella, Teresa Cerra, Alberto Rosati, Miriam D’Angelo, Giuseppe Ranieri, Francesco Bifano.

“Volare alto”: Vincenzo Barone, Gennaro Maria Bellini, Alessandro Biamonte, Sara Bruno, Maria Pia Cardamone, Andrea Colicchia, Antonio (detto Jonny) Corsi, Michael Corticelli, Marisa De Fazio, Caterina Fazzari, Salvatore Folino, Giuseppe Giannotti, Ilaria Grande, Alberto Ianniello, Cosimo Iemma, Raffaele Iiritano, Andrea Lorenzo, Antonella Mancaruso, Gioacchino Muleo, Roberto Musca, Antonio Reggio, Francesco Remorgida, Antonio Rizza, Benito Santise, Maria Vincenza Scicchitano, Sarah Sestito, Francesco Sinopoli, Radwan Syaf, Fabio Trapasso, Rita Tulelli, Serena Varano, Diane Viola.

Coalizione a sostegno di Antonello Talerico

“Azione popolare”: Selene Amici, Adelina Angotti, Ugo Cantoni, Teresa Colao, Raul Curcio, Elvira Curto, Angela De Franco, Teresa Garcea, Piervincenzo Gigliotti, Liliana Gullì, Sante Imbrogno, Stefania Jiritano, Mario Lauritano, Emilio Miriello, Ivan Muraca, Giuseppe Nicoletta, Marianna Nisticò, Francesco Paone, Debora Procopio, Emanuel Pulinas, Zimfira Raykinska, Rosetta detta Rossella Riotto, Sandro Rippa, Antonio Sacco, Francesca Scardamaglia, Simone Sergi, Pompeo Speranza, Ivano Staglianò, Albino Talarico, Michele Varcasia, Manuela Veraldi, Francesco Zappia.

“Catanzaro al centro”: Davide Andreacchio, Donatella Argirò, Antonio Barberio, Emanuele Bertucci, Rosa detta Rossella Brasile, Andrea Canino, Gioconda Chiarella, Priyanka Corapi, Maria Corea, Giuseppina detta Gisella Cosco, Antonio De Filippis, Giovanni De Furia, Stefania De Gregorio, Silvio De Zerbi, Carmine Faiello, Alessandro Fasiello, Cristina Irene Ferragina, Antonio Luigi Fioresta, Orlando Genovese, Francesco Mancuso, Maria Rita Melina, Vincenzo Minicelli, Vitaliano Nisticò, Elisa Notaro, Daniela Parentela, Danilo Procopio, Rossella Raffaele, Vittorio Romito, Manuele Rubino, Roberto Sacco, Enrico Talamo, Valerie Talarico.

“Officine del sud”: Lorenzo Costa, Domenico Cavallaro, Marco Amoroso, Gilda Bagnato, Federica Barberio, Angelo Belfiore, Emanuela Benvenuto, Simona Cajazzo, Patrizia Cappuccio, Valeria Caravita, Luca Chiaravalloti, Ferruccio Cristallo, Giuseppe Critelli, Immacolata De Nardo, Francesco Longo, Giuseppina Menniti, Antonio Molinaro, Federica Paffuti, Pietro Paolo Pandolfo, Caterina Passafaro, Nicolina Presta, Noemi Pucci, Antonio Ricciardiello, Carmela Letizia Santo, Danilo Sisca, Aldo Daniel Smorfa, Romolo Talarico, Giuseppe Tolomeo, Saverio Torcasio, Katia Trapasso, Martina Ursino, Sharon Zurlo.