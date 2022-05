Catanzaro, Tallini anticipa tutti: presentata la lista di “Noi con l’Italia” – NOMI

AMMINISTRATIVE

Il responsabile regionale enti locali di “Noi con l’Italia”, Domenico Tallini, accompagnato dal responsabile provinciale del partito di Maurizio Lupi, Maurizio Vento, e dal consigliere comunale uscente, Giulia Procopi, hanno presentato stamani la lista dei candidati per le prossime elezioni comunali di Catanzaro, che si svolgeranno il prossimo 12 giugno. «La lista di “Noi con l’Italia”, – si legge in una nota – che sosterrà la candidatura dell’Avv. Antonello Talerico alla carica di sindaco, è stata la prima depositata presso l’ufficio elettorale preposto ed è composta da uomini e donne che vedono nel partito di Maurizio Lupi il movimento politico moderato del centrodestra che rappresentare una prospettiva politica per le generazioni del futuro. Va sottolineato, – conclude la nota – a tal proposito, che quello di “Noi con l’Italia” sarà l’unico simbolo di partito presente del centrodestra, oltre a quello di Fratelli D’Italia, alla imminente competizione elettorale».

LISTA NOI CON L’ITALIA (candidato sindaco Antonello Talerico)

Claudio Aloisi, Angelo Augello, Diego Arone, Beatrice Biamonte, Donatella Rosa Candida Cacia, Giuseppe Camarda, Maria Francesca Celi, Domenico Ciambrone, Floreana Cipolla, Davide Clodomiro, Ida Colao, Vitaliano Costa, Salvatore Cricelli, Salvatore Critelli, Giuseppe Cupi, Fabio Matteo Ferragina, Giuseppe Granato, Tiziana Ianieri, Danilo Luppino, Francesco Mancuso, Ortenzia Menniti, Peppina Minervini, Saverio Mirante, Roberto Nicoletta, Lorenza Olivieri, Salvatore Pirrotta, Giulia Procopi, Antonio Scerra, Anna Sergi, Giovanni Sollo, Vanessa Torchia, Anthony Vero.