Per Wanda Ferro l’endorsement del sindaco Locri. «Unica proposta concreta»

verso il voto

LOCRI «La candidatura di Wanda Ferro, autorevole e di coerenza, è la vera novità politica per Catanzaro. Pur con massimo e doveroso rispetto per gli altri candidati alla guida del Comune capoluogo la candidatura della leader di Fratelli d’Italia rappresenta una grande opportunità e l’unica proposta solida e concreta». Così il sindaco di Locri, Giovanin Calabrese. Che prosegue: «In Wanda Ferro troviamo competenza, esperienza, passione e coerenza che sono le giuste caratteristiche per guidare il capoluogo della Calabria. Una donna tenace che ha dimostrato determinazione ed intraprendenza nelle occasioni importanti, dimostrando il ruolo della donna in politica e la sua fermezza a far rispettare diritti e doveri. È evidente che a Catanzaro vecchie ruggini, incomprensioni, veti vari e scelte frettolose abbiano portato alla deflagrazione dello schieramento tradizionale di centro destra che non è riuscito purtroppo a fare sintesi e presentarsi con una unica proposta come invece fatto in altri comuni della Calabria. Siamo certi che i cittadini di Catanzaro che, per le precedenti positive esperienze, conoscono Wanda Ferro sapranno scegliere da che parte stare affidando con il proprio voto la guida della città a chi è sempre stato al servizio dei cittadini con impegno e lealtà».