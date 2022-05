i soccorsi

COSENZA Una donna è stata investita a Cosenza, in via Misasi, sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto davanti all’istituto scolastico, nell’area recentemente riaperta al traffico, con polemiche annesse per lo smantellamento della piazza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili urbani di Cosenza. La persona alla guida dell’auto si è fermata a prestare soccorso. La donna investita non sarebbe in pericolo di vita ma è stata portata in ospedale per accertamenti.