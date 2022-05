Luigi Strangis vince Amici. I genitori: «Ora ci cambierà la vita» – VIDEO

la vittoria

LAMEZIA TERME Luigi Strangis vince Amici di Maria De Filippi e l’intera città di Lamezia è in festa. Un successo quello del cantante e polistrumentista lametino di 21 anni che ha inorgoglito tutta la Calabria. Luigi è diventato concorrente di Amici già alla prima puntata del talent e ieri nella serata finale ha dato prova delle sue doti artistiche, conquistando il pubblico dello show che lo ha stravotato.

La storia del cantautore calabrese è un esempio di quanto la passione e lo studio possano portarti lontano. Luigi ha iniziato a studiare musica a sei anni grazie all’influenza di suo padre e da quel momento la sua spiccata curiosità lo ha spinto a cimentarsi in diversi strumenti, dalla chitarra, alla batteria, al pianoforte, al basso e al contrabbasso, riuscendo sempre a dare il meglio di sé. La sua attitudine per l’arte lo ha portato ad iscriversi al Liceo musicale Campanella di Lamezia Terme dove si è diplomato e dove aveva un bellissimo rapporto con i suoi docenti, che lo descrivono come un ragazzo motivato, che ha sempre dimostrato una grande versatilità e voglia di mettersi alla prova. Il talento premiato ad Amici quest’anno, quindi, è fatto di anni di lavoro e sacrificio, ma anche di temerarietà e voglia di non fermarsi mai alla prima cosa che ti riesce bene. Il percorso di Luigi è stato proprio questo, inseguire una passione sperimentandone tutte le possibilità: la musica con i suoi diversi sound e stili, dal blues, al rock e al pop. E proprio questa sua personalità eclettica lo ha portato ad eccellere e vincere sul palco del talent più seguito in Italia.

Luigi vince anche il premio “Radio” con il pezzo “Tienimi stanotte”

Prima di approdare ad Amici Luigi aveva già composto e inciso dei sui brani, nel 2019 aveva pubblicato “Only you” e nel corso del programma ha presentato altri inediti come “Vivo” e “Muro“. A sostenerlo e a credere in lui fin dall’inizio è stato il coach Rudy Zerbi, il noto discografico che aveva riconosciuto subito le potenzialità dell’artista lametino. Ancora nel 2018, a soli 17 anni, Luigi aveva scritto, arrangiato e registrato il suo primo album “Don’t ever let go”, una volta diplomato ha poi iniziato una nuova avventura come arrangiatore e chitarrista, firmando in poco meno di due anni, oltre 30 progetti discografici.

I genitori: «È stata dura la lontananza ma l‘amore reciproco ci ha tenuto uniti»

«Se sono arrivato fin qui è merito della mia famiglia» è stato il primo commento di Luigi Strangis dopo la vittoria. Una famiglia che ha sempre creduto in lui e che lo ha sostenuto soprattutto in questi mesi di lontananza durante il programma televisivo. «È stata una grande emozione per noi vedere Luigi raggiungere questo traguardo – hanno detto i suoi genitori durante una diretta dal Corso Numistrano di Lamezia – l’esperienza di Amici è stata durissima per tutti perché Luigi è stato per la prima volta lontano da casa per tanti mesi, ma l’amore reciproco ci ha tenuto uniti. Ora bisognerà adeguarsi a nuovi ritmi e nuove abitudini quelle delle celebrità». I familiari del cantante lametino insieme a quasi tutta la città hanno seguito la finalissima di Amici dal Corso Numistrano, dove è stato allestito un maxi schermo e dove è stata organizzata una diretta radio fin dal pomeriggio. (a.col)

(Foto dalla pagina Facebook di “Amici”)