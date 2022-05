Turismo ed enogastronomia, a Lamezia presentata la “Calabria Food&Tourism Academy” – VIDEO

il progetto

LAMEZIA TERME Valorizzare l’industria del gusto e del turismo enogastronomico regionale, attraverso la realizzazione di un centro che sia un luogo di sperimentazione, formazione e costruzione di un’offerta di qualità. È da questi spunti che sarà realizzato a Lamezia Terme un nuovo centro multidimensionale “Calabria Food&Tourism Academy”, uno spazio innovativo dove nuove tecnologie e strumenti di formazione saranno a disposizione di operatori del settore come chef, apprendisti, enologi, agronomi, ma anche enti di promozione, associazioni di categoria e aziende agricole. Solo per citarne alcuni.

L’incontro

Un progetto presentato questa mattina nel “Centro servizi aziendali Lamezia Europa”, nell’area industriale ex-Sir, alla presenza dell’assessore regionale al Turismo, Fausto Orsomarso, ma anche del sindaco di Lamezia, Paolo Mascaro, e il presidente regionale di Federalberghi, Fabrizio D’Agostino. Rilanciare il claim “Calabria Straordinaria” attraverso visioni e progetti concreti che possano proiettare l’immagine della nostra regione nel panorama turistico nazionale e internazionale. L’impegno assunto dall’assessore Orsomarso ha dunque connotazioni ben definite, a maggior ragione dopo gli ultimi due anni di pandemia che hanno devastato il settore economico e quello turistico calabrese.

Orsomarso: «Valorizzare i punti di forza»

Ed è proprio dalla Regione che arrivano segnali più incoraggianti, attraverso anche un rinnovato impegno rispetto al passato e la rimodulazione dei finanziamenti: «Siamo sempre portati a sottolineare i punti di debolezza e mai quelli di forza, in altre parti d’Italia invece non dico che vengano nascosti, ma messi in secondo piano in attesa di risolvere i problemi, e nel frattempo si mettono a fuoco i punti di forza. E qui in Calabria abbiamo il sole 340 giorni all’anno, per esempio». «ci sono progetti che riguardano tutta al Calabria, fondi distribuiti in ragione della valutazione dei traguardi. C’è ad esempio il finanziamento di un milione e mezzo per un teatro a Locri, il completamento del Museo del Mare a Tropea, il parco della Biodiversità, 500 mila euro per rifare la galleria Mancuso nel centro storico di Catanzaro, ma sono solo esempi».

Il progetto

È dunque in questo contesto che si inserisce la realizzazione del centro multidimensionale “Calabria Food&Tourism Academy”. Il progetto prevede la ristrutturazione di spazi operativi per 750 mq; la realizzazione di 15 postazioni di alta formazione gastronomica; 15 di scuola di pasticceria; 15 di scuola di panificazione e pizzaioli; l’allestimento di una sala riunioni multimediale, una di co-working, sala B2B, sala lettura relax e direzione. E poi gli spazi esterni che saranno destinati a orto didattico e fotobiologia.

«Valorizzare le eccellenze»

Un’opportunità concreta, dunque, per dare impulso al piano triennale ideato da Orsomarso: «Abbiamo fatto una programmazione – spiega – che è il nuovo piano triennale che per noi sarà come una Bibbia. Quest’anno siamo tornati a fare investimenti, sappiamo già che a luglio e ad agosto sarà tutto pieno, ma non serve Fausto Orsomarso per questo, stiamo lavorando per avere invece un target di turismo più alto-spendente». Particolarmente soddisfatto anche Fabrizio D’Agostino, presidente di Federalberghi Calabria: «Era un nostro sogno perché abbiamo chef stellati in Calabria, tanti prodotti tipici d’eccellenza da mettere in evidenza, e questo dovrà essere un hub centrale della nostra regione per poter ripartire e crescere anche in questo segmento».

