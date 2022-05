Comunali di Catanzaro, a “20.20” sfida all’insegna del fair play tra Ferro e Donato

il talk

Le dinamiche di una sfida dai contenuti diversi ma con vari punti in comune, a partire dalla passione per la politica e per la propria città. A “20.20”, l’approfondimento politico in onda questa sera alle 21 sul canale 75 de “L’Altro Corriere tv”, va in scena il confronto tra due dei sei candidati sindaco di Catanzaro: ospiti di Danilo Monteleone Wanda Ferro, in corsa per Fratelli d’Italia in autonomia rispetto agli alleati classici di centrodestra, e Valerio Donato, il docente universitario alla guida di una coalizione che abbraccia aree di centrosinistra, del centro e del centrodestra, come Forza Italia e Lega, sia pure senza simboli ufficiali di partito.

Ferro vs Donato, sfida all’insegna del fair play

Un confronto all’insegna del fair play, tra due candidati che si sfidano ma che non fanno mistero di essere legati da una forte amicizia personale e dal profondo rispetto per le reciproche posizioni e visioni. Da un lato, dunque, la Ferro, sostenuta da una sola lista, che dice di sentirsi «impegnata da sempre nel centrodestra con valori e una storia importante, quella di Fratelli d’Italia, ora in una battaglia identitaria, ma con l’orgoglio di essere l’unica candidata con il simbolo di partito, e il simbolo racconta una storia e una visione». Dall’altro Donato, sostenuto da 10 liste, che replica alle critiche degli avversari, soprattutto del centrosinistra, ricordando che nella sua coalizione «non c’è soltanto il centrodestra, c’è una parte orientata nel centrosinistra, una parte orientata nell’area centrale della politica e poi ci sono tre liste orientate più nel centrodestra, ma questa era nello spirito della mia proposta, come ho detto sin da subito. Una proposta al di là delle ideologie, perché Catanzaro ha bisogno di promuovere un progetto di sviluppo più ampio e per fare questo era indispensabile coinvolgere quante più parti politiche possibile». La Ferro comunque non manca di auspicare la futura ricomposizione del campo del centrodestra, rimarcando comunque il fatto che «Fratelli d’Italia è sempre stata leale con i candidati di Lega e Forza Italia». Mentre Donato non è tenero con il Pd, il suo ex partito: «Non mi sono sottoposto ai diktat del Pd, perché i percorsi del Pd paradossalmente non erano democratici e partecipativi, al punto da aver «scelto un candidato dall’alto».