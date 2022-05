La mano della criminalità sui cantieri del terzo megalotto della ss 106: incendio ad Albidona da mezzo milione di danni

Il fatto

CASSANO ALLO IONIO Ammontano a quasi mezzo milione i danni di un incendio doloso divampato in un capannone in cui erano custoditi cinque mezzi di una ditta che lavora col general contractor del terzo megalotto della statale 106.

Il fatto è avvenuto ad Albidona, in località Piano della Torre, la notte scorsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Trebisacce e Castrovillari, mentre a condurre le indagini sono i carabinieri della compagnia di Cassano diretta dal capitano Michele Ornelli, già a confronto con l’autorità giudiziaria.

Non sembrano, dunque, esserci dubbi che a colpire sia stata la longa manus della criminalità. L’impianto di videosorveglianza della ditta e le immagini registrate, già al vaglio degli inquirenti, potrebbe aiutare a fare piena luce ed a ricostruire l’accaduto, ma lo spauracchio che la malavita organizzata si stia interessando ai cantiere del terzo megalotto della statale 106, in cui si sta lavorando lungo il tratto tra Roseto Capo Spulico e Cassano, sembra essere reale. Ed in questa direzione si starebbero muovendo le indagini.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto pare che le fiamme siano state appiccate ad un camion parcheggiato nel capannone, e solo di conseguenza si siano propagate ad altri quattro mezzi pesanti e ad un escavatore. (lu.la.)