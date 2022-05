Caso scrutatori, Donato replica a Fiorita: «Scomposto tentativo di attaccarmi»

Amministrative Catanzaro

CATANZARO «Ho sottoscritto insieme ai miei competitor una dichiarazione congiunta per chiedere il sorteggio degli scrutatori in vista delle imminenti consultazioni elettorali». Così Valerio Donato, candidato sindaco del Centrodestra, replica all’attacco del competitor di Centrosinistra Fiorita sulla vicenda degli scrutatori per le prossime amministrative a Catanzaro. «Tuttavia, non ho mai delegato Nicola Fiorita – sostiene Donato – a produrre atti dai quali emerge lo scomposto tentativo di quest’ultimo di assumersi una primogenitura che non gli appartiene. Nel rispetto delle istituzioni preposte e di tutti i candidati a sindaco che hanno sempre sostenuto l’indirizzo politico del sorteggio, l’atto inviato alla Commissione elettorale comunale da Fiorita avrebbe dovuto recare anche la firma del sottoscritto, di Di Lieto, di Campo e di Ferro».

«Non posso, dunque, non stigmatizzare – conclude Donato – la condotta del candidato sindaco del Centrosinistra che denota scarso rispetto delle istituzioni democratiche e dei propri avversari politici».