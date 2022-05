La solidarietà si allarga. Un flash mob per Gratteri nel giorno della strage di Capaci

L’iniziativa

ROMA Un flash mob a sostegno di Nicola Gratteri e di tutti i magistrati e le forze dell’ordine che rischiano la vita contro il crimine organizzato. A lanciare l’iniziativa, denominata “Mai più stragi”, il gruppo cooperativo GOEL di Gioiosa Jonica che da appuntamento lunedì 23 maggio alle ore 11,30 in Piazza Santi Apostoli a Roma, in occasione del 30° anniversario della strage di Capaci, «in cui ricordiamo – si legge in una nota del gruppo – la morte di Giovanni Falcone, la moglie e tre uomini della scorta, promuoviamo una manifestazione a sostegno del procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri e di tutti i magistrati e le forze dell’ordine che rischiano la vita contro il crimine organizzato».

«È stato appena scoperto il progetto di un attentato con una bomba, alla vita di Gratteri – scrivono gli attivisti del Goel – come per Rocco Chinnici, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, colpiti quando alcune scelte istituzionali li fecero apparire “isolati”. Noi organizzazioni della società civile ci sentiamo parte dello Stato e chi ci difende dalla violenza mafiosa è espressione democratica della nostra sovranità popolare. Per questo scendiamo in campo il giorno prima, per non correre il rischio di dover rimpiangere nulla il giorno dopo: commemorare è importantissimo, ma lo è anche impedire che accada di nuovo, difendendo chi è in prima linea quando è ancora in vita».

«Quello di lunedì 23 maggio alle 11,30, in piazza Santi Apostoli a Roma, è la prima tappa – concludono – di un percorso che aggregherà una rete a livello nazionale di tutte le organizzazioni che si riconosceranno in questo “dovere civico”, per arrivare a breve a un grande evento pubblico».