Uno zoo da favola sulle colline con vista sul Golfo di Sant’Eufemia – VIDEO

il progetto

SAN PIETRO A MAIDA Rafforzare o, in molti casi, avviare una conoscenza equilibrata tra uomo e animale; è, fondamentalmente, l’obiettivo che orienta l’impegno di chi – all’interno de “La mia vita è uno zoo, la favola siamo noi” a San Pietro a Maida custodisce circa 100 animali e si prepara ad accogliere scolaresche e turisti con visite guidate.

Il 2 giugno prossimo la struttura, situata sul Pianoro di Corda e con una vista che abbraccia la Piana di Lamezia Terme e il Golfo di S. Eufemia, aprirà ufficialmente i battenti dopo essersi trasferita dalla vicina Maida; nella nuova sede non mancano gli spazi (4 ettari di superficie), i percorsi, la possibilità di accogliere i visitatori con visite organizzate e, soprattutto, condizioni ambientalmente favorevoli alla permanenza di molte specie animali.

L’interesse, come al solito, è catturato dai grandi felini (nel parco domina, e non poteva essere diversamente, un leone bianco peraltro con il nome Zeus) ma il percorso che si snoda lungo il declivio della montagna è una continua sorpresa determinata dalle specie presenti e dalla “familiarità” tra animali ed operatori.

Segno di passione ma anche e soprattutto delle competenze e dell’esperienza maturata.