Catanzaro, il consiglio comunale chiamato a eleggere la commissione elettorale

CATANZARO Il Presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, ha convocato la civica assise in seduta urgente per domani, mercoledì 25 maggio, alle ore 11.30. All’ordine del giorno l’elezione della commissione elettorale comunale. La convocazione nasce dall’arrivo, stamane in Comune, dell’invito del prefetto di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta a nominare una nuova commissione elettorale. L’organismo statutario, indispensabile per la nomina di scrutatori e presidenti di seggio in vista della imminente scadenza amministrativa e referendaria del 12 giugno, è da considerarsi decaduto dopo le dimissioni di 3 componenti: Ursino, Riccio ed Amendola. Il consiglio comunale di Catanzaro ha 48 ore per effettuare e comunicare la nomina alla rappresentante di Governo.