Furgiuele esulta per l’arrivo dei taser in altre sette città calabresi

sicurezza

CATANZARO «Grazie all’impegno di Matteo Salvini, in primis, e del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, da lunedì il taser sarà utilizzato in altre città calabresi. Così, dal 30 maggio, la pistola a impulsi elettrici sarà a disposizione delle forze dell’ordine anche a Crotone, Corigliano Rossano, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Rende e Melito Di Porto Salvo». Lo afferma il deputato della Lega Domenico Furgiuele. «Uno strumento non letale, di difesa e di non violenza – prosegue Furgiuele – che conferma gli ottimi risultati già osservati in fase di sperimentazione e accompagnato da un accurato addestramento prima dell’utilizzo operativo. Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza stanno gradualmente integrando questo importante strumento in tutta Italia e siamo fieri che oggi si possano annoverare altri sette Comuni della nostra regione nell’elenco degli enti locali con a disposizione il taser. I calabresi meritano sicurezza e dotazioni sul territorio per il contrasto alla criminalità. La Lega porta a casa un altro ottimo risultato per la nostra amata Calabria».