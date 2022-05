Luigi Sbarra rieletto segretario generale della Cisl

l’incarico

ROMA Luigi Sbarra è stato rieletto segretario generale della Cisl. Il Consiglio generale, riunito a conclusione del XIX congresso confederale, lo ha confermato alla guida del sindacato di via Po, per altri quattro anni, all’unanimità. L’elezione è stata accolta da un lungo applauso. «La Cisl calabrese – scrive in una nota il Segretario regionale, Tonino Russo – saluta con entusiasmo la rielezione all’unanimità, in un clima di grande unità interna, di Luigi Sbarra quale Segretario generale del sindacato, da parte del Consiglio generale della Confederazione eletto dal XIX Congresso nazionale concluso oggi a Roma, ai cui lavori ha partecipato dalla Calabria una folta delegazione. Com’è noto, Gigi Sbarra ha iniziato in Calabria, la sua terra, la propria esperienza sindacale con i braccianti della Locride. La sua rielezione alla Segreteria generale è il segno della stima e della fiducia che tutta la CISL ripone nella sua persona per la guida autorevole, incisiva, dialogica, chiara nei percorsi e negli obiettivi che egli sta esercitando. Una guida che ha portato il nostro sindacato ad essere un interlocutore di primo piano nel dialogo con il Governo, nella difficile fase della pandemia e dell’attuazione del PNRR, come hanno testimoniato anche la presenza e l’intervento del Presidente Draghi ai lavori del Congresso. Tante le questioni e le urgenze da affrontare. Sul tappeto ci sono le proposte della CISL, i temi che abbiamo portato e continueremo a portare in piazza e ai tavoli del confronto per dare dignità al lavoro, per unire il Paese ripartendo dal Mezzogiorno. Il tema del XIX Congresso è stato “Esserci per cambiare”: proseguiremo con Gigi Sbarra – conclude Russo – il percorso che condividiamo da molti anni per una Cisl sempre più unita nel servizio alle lavoratrici e ai lavoratori, alle famiglie, ai giovani, ai pensionati, attenta ad andare al cuore dei problemi in Calabria e in tutta l’Italia». Nel nuovo Consiglio generale confederale, eletto oggi dal XIX Congresso nazionale, oltre al Segretario generale della CISL calabrese, Tonino Russo, che ne fa parte di diritto, entrano per la Calabria: Cosimo Piscioneri, Segretario generale regionale della Federazione Pensionati; Luciana Giordano, Segretaria generale regionale della Funzione Pubblica; Giuseppe Lavia, Segretario generale dell’UST Cosenza; Salvatore Mancuso, Segretario generale dell’UST Magna Graecia.

Occhiuto: «Sbarra prezioso alleato per battaglie Calabria»

«Congratulazioni a Luigi Sbarra, rieletto segretario generale della Cisl.

Una personalità di esperienza e di grande valore, ancora alla guida di un importante sindacato. Sarà per me fondamentale avere questo prezioso alleato per condurre anche a livello nazionale le battaglie per la nostra Calabria. Auguri e buon lavoro». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Mancuso: «Orgoglio per un calabrese alla guida di un grande sindacato»

«Avere un calabrese alla guida di una grande organizzazione sindacale come la Cisl è motivo di orgoglio, ma anche di incoraggiamento, in uno dei frangenti più difficili per il Paese e l’Occidente, per l’azione che Giunta e Consiglio regionale della Calabria stanno mettendo in campo col proposito di risolvere questioni fondamentali per lo sviluppo sostenibile. A Luigi Sbarra, confermato nel prestigioso ruolo di segretario generale della Cisl, le congratulazioni mie personali e del Consiglio regionale che mi pregio di rappresentare». È il commento del presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso alla rielezione di Sbarra.