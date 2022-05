Comunali, Provenzano a Catanzaro per sostenere Nicola Fiorita

verso il voto

CATANZARO Ad una settimana di distanza dalla visita del Segretario del Partito Democratico Enrico Letta, anche Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Pd ed ex Ministro per il Sud, sarà presente a Catanzaro per sostenere la lista del partito e il candidato a sindaco della Città per la coalizione di centro-sinistra Nicola Fiorita. L’appuntamento è per domani martedì 31 maggio a Catanzaro Marina, in piazza Anita Garibaldi presso “La Corte di Bacco”. All’incontro con gli iscritti del Pd e i cittadini saranno presenti anche Nicola Fiorita e Simona Dalla Chiesa. Sarà l’occasione giusta – si legge in una nota – per affrontare i temi legati al cambiamento e allo sviluppo per il Mezzogiorno e, in particolare, per la Città di Catanzaro, grazie anche all’esperienza politica e alle competenze dei partecipanti. Interverranno all’incontro il Segretario Regionale del PD Nicola Irto, il Consigliere Regionale Ernesto Alecci, il Segretario Provinciale Domenico Giampà e tutti i candidati al Consiglio Comunale del Partito Democratico.