Taglia legna abusivamente nel Parco della Sila e si dà alla fuga: arrestato 31enne

I controlli

PETILIA POLICASTRO Un uomo di Petilia Policastro, S.C. di anni 31, è stato tratto in arresto dai militari delle Stazioni Carabinieri Parco di Mezzocampo Savelli e Zagarise per furto aggravato di materiale legnoso. Durante un controllo in località “Manca del Cervo” nel Comune di Petilia Policastro i militari notavano la presenza dell’uomo intento a tagliare del materiale legnoso con l’ausilio di una motosega. A seguito del taglio, l’uomo caricava lo stesso materiale legnoso su un fuoristrada per poi allontanarsi dal luogo. I militari appostati a distanza intervenivano lungo la strada per bloccare l’auto per il controllo. L’uomo però dopo essersi fermato, ignorando quanto intimato dalla pattuglia, saliva nuovamente a bordo del suo fuoristrada e si allontanava a tutta velocità. Successivamente, con l’ausilio della pattuglia dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro veniva nuovamente rintracciato presso la propria abitazione.

Sul veicolo sottoposto a controllo era presente la motosega con il motore ancora caldo, e nel cassone del veicolo è stata rinvenuta la legna di Ontano e Faggio che si è accertato essere trafugata in località “Manca del Cervo”, area questa ricadente in zona “1” di massima tutela ambientale del Parco Nazionale della Sila e di proprietà del demanio dello Stato. Alla luce di ciò la persona fermata è stata tratta in arresto. La competente autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e dopo le formalità di rito ha disposto la rimessa in libertà in ottemperanza al disposto dell’art. 121 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.