La Roma vince la Uefa Conference League, nel team c’è il calabrese Davide Gallo

calcio

COSENZA «Lo scorso anno era all’Inter, dove ha vinto lo scudetto. Poi è passato alla Roma e sappiamo com’è andata! Davide Gallo, laureato in Informatica dell’Unical e oggi apprezzato Football data analys – si legge in un post dell’Università della Calabria – ha chiuso la stagione aggiungendo un nuovo trofeo al suo personale palmarès: la Uefa Conference League. Una vittoria a cui ha contribuito da componente dello staff di Mourinho. Ora Gallo è tornato in Calabria per trascorrere qualche giorno di vacanza e, come lo scorso anno dopo il titolo nerazzurro, ha fatto visita ai suoi ex docenti del Dipartimento di Matematica e Informatica».