Agguato a Corigliano Rossano, ferito da colpi di arma da fuoco un 39enne

la sparatoria

CORIGLIANO ROSSANO Si torna a sparare a Corigliano Rossano. Dopo il tentato omicidio dei giorni scorsi e l’omicidio consumatosi a Schiavonea all’inizio di maggio, questa sera sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco a Pirro Malena, contrada marina tra Corigliano e Rossano.

L’obiettivo era a quanto pare un pregiudicato coriglianese noto alle forze dell’ordine per reati legati al mondo della droga.

L’uomo pare sia rimasto lievemente ferito ad un braccio ed una gamba ed avrebbe raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale “Giannettasio” dove gli sono state prestate le cure del caso.

Tutte da ricostruire la dinamica ed il movente. Così come non è dato sapere se chi ha sparato era solo e se abbia voluto solo “avvertire” la sua vittima. Pare che l’uomo, 39 anni, stesse rincasando con la sua auto quando sarebbe stato superato da un altro mezzo, forse un furgone dal quale sarebbe sceso chi ha sparato.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato di Rossano guidati dal dirigente Cataldo Pignataro. L’episodio si è verificato proprio ai confini di quelli che erano i due ex comuni di Corigliano e Rossano, alla fine del lungomare che si snoda da Schiavonea.