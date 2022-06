Francesco Turco: «L’azione amministrativa di Franz Caruso sta dando i primi frutti»

politica

COSENZA «Le ultime azioni portate avanti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Franz Caruso, a soli 7 mesi dall’insediamento, parlano il linguaggio chiaro della concretezza e dell’operosità, incominciando a segnare ed a cadenzare il passo del cambiamento e del rinnovamento che si vuole portare avanti per il rilancio complessivo della città». E’ quanto afferma il presidente della commissione Urbanistica di Palazzo dei Bruzi, Francesco Turco, che, nel sottolineare la capacità manifestata da Palazzo dei Bruzi, nonostante le mille difficoltà, ad intercettare e partecipare ai Bandi del PNRR, rileva la lungimiranza nel governo dei processi amministrativi volti a migliorare, efficientare ed implementare i servizi offerti ai cittadini.

«L’ammissione al finanziamento di circa un milione di euro rinveniente dai fondi del PNRR, Missione 1 sulla digitalizzazione – sostiene il presidente Turco – è l’ennesimo segnale di buona azione amministrativa portata avanti dal sindaco Franz Caruso e, in questo caso, dall’assessore, Pina Incarnato. Si tratta, infatti, di un risultato importante, per nulla scontato attesi i tempi ristrettissimi che si sono dovuti rispettare, frutto di un impegno quotidiano, costante e determinato. Lo stesso impegno che sta consentendo all’amministrazione Caruso di rispettare il cronoprogramma per la realizzazione degli 11 interventi del Cis Centro Storico di cui è delegato il consigliere Francesco Alimena, dopo averne recuperato i finanziamenti che si stavano perdendo per complessivi 90milioni di euro. A voler tacere dell’avvio dei lavori per il completamento del Parco Benessere, previsti per lunedì prossimo 6 giugno, dopo un fermo di quasi 4 anni, al termine dei quali saranno finalmente smantellati i cantieri e resa nuovamente fruibile l’intera zona».

«In questo quadro di azione generale, che è complesso e possente, di cui ho tratteggiato solo poche iniziative per non tediare il lettore – conclude Francesco Turco – esprimo il mio apprezzamento e plauso, evidenziando anche l’importanza dell’accordo di collaborazione firmato sabato scorso tra il Comune di Cosenza e l’Università della Calabria, di cui il sindaco Caruso ha indicato quali responsabili per l’attuazione Concetta De Paola e Caterina Savastano con la quale condivido, peraltro, l’appartenenza al gruppo consiliare Franz Caruso sindaco. Sono convinto, infatti, che l’attività sinergica tra le due istituzioni, contribuirà ad avviare concretamente la strada dello sviluppo sociale, economico e culturale della città e della vasta area dei comuni contermini, dando concretezza a quell’idea di Cosenza “città-provincia” tratteggiata dal sindaco Franz Caruso, e che sarà preludio, ne sono certo, di un futuro radioso per l’intero territorio».